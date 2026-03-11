Unical | birrificio digitale e AI per produrre la birra 45C

A Rende, presso l’Università della Calabria, è stato avviato un microbirrificio digitale che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per produrre la birra chiamata “45C”. Il progetto è stato realizzato da studenti del corso di Ingegneria Gestionale, che hanno coinvolto strumenti digitali avanzati nel processo di produzione. La produzione della birra rappresenta un esempio di applicazione pratica di tecnologie innovative nel settore della birra artigianale.

Un microbirrificio digitale è nato a Rende, presso l'Università della Calabria, dove studenti del corso di Ingegneria Gestionale hanno avviato la produzione della birra "45C. Questa iniziativa, parte del progetto europeo LEONARDO, trasforma l'apprendimento accademico in un laboratorio operativo dove Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata guidano i processi produttivi. La collaborazione coinvolge il Dipartimento DIMEG, la software house CAL-TEK Srl e partner internazionali come l'Università di Malta e l'EIT Manufacturing. L'obiettivo non è semplicemente produrre una bevanda, ma creare un ecosistema complesso in cui la tecnologia potenzia le capacità umane invece di sostituirle.