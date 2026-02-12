San Valentino alternativo | birra e musica dal vivo al Birrificio Settimo di Carnago per una festa senza cliché
A Carnago, il Birrificio Settimo organizza un San Valentino diverso dal solito. Invece di cenette romantiche, propone una serata di musica dal vivo e birra artigianale. L’evento, chiamato “B7 Party”, punta a offrire un'alternativa fresca e senza cliché per chi cerca qualcosa di originale. La serata si svolge tra degustazioni di birre fatte in casa e concerti dal vivo, con l’obiettivo di creare un’atmosfera informale e divertente.
San Valentino in Birreria: Carnago Scommette su Musica e Artigianalità. Il Birrificio Settimo di Carnago, in provincia di Varese, propone un’alternativa originale alla tradizionale serata romantica di San Valentino: il “B7 Party”, un evento che unisce degustazione di birra artigianale e musica dal vivo. L’appuntamento, in programma sabato 14 febbraio 2026, mira a intercettare un pubblico alla ricerca di esperienze autentiche e condivise, lontano dai cliché della festa degli innamovati. Un Nuovo Modo di Festeggiare: L’Offerta del Birrificio Settimo. Il B7 Party si inserisce in un contesto di evoluzione dei consumi e delle abitudini degli italiani, sempre più orientati verso la ricerca di esperienze significative e personalizzate.🔗 Leggi su Ameve.eu
