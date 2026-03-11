Undicimila pendolari in carrozza Rischio sovraccarico delle linee con l’arrivo di nove frecce francesi

Arezzo conta circa undicimila pendolari che ogni giorno si spostano tra città e zone limitrofe, come Montevarchi, San Giovanni e Figline, usando le linee ferroviarie. Con l’arrivo di nove nuove frecce francesi, si rischia un sovraccarico dei treni e delle tratte, mettendo sotto pressione il sistema di trasporto locale. L’afflusso di passeggeri cresce con le partenze e gli arrivi frequenti.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Da Arezzo a Firenze. O da Montevarchi, San Giovanni, Figline. E viceversa: l'esercito dei pendolari che fa su è giù verso il capoluogo, che sia per studio o per lavoro. Gli spostamenti complessivi nel 2025 su rotaia hanno toccato le vette di densità abitativa di Surat (India): 6,3milioni in tutte le stazioni lungo la tratta Firenze Campo di Marte-Chiusi. Altri numeri da snocciolare: andata e ritorno i movimenti giornalieri sono 23mila, ovvero la bellezza di 11.500 pendolari. Solo la stazione di Arezzo conta 3.600 viaggiatori al giorno, nel Valdarno, a Figline, siamo a quota 2.300. Numeri in flessione rispetto all'era pre-covid (3mila e passa).