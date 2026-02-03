La richiesta di rimborsi sulle linee lumaca di Trenord è calata, e con essa anche gli importi che la Regione deve pagare ai pendolari. Meno persone chiedono il rimborso, e i soldi che vengono liquidati si riducono di conseguenza. La Regione ha adottato nuovi criteri che permettono di risparmiare milioni, ma i pendolari si sentono danneggiati. Dicono che la decisione penalizza chi usa i treni tutti i giorni.

Milano – I l numero delle richieste si è sensibilmente ridotto. E di conseguenza si sono sensibilmente ridotti gli importi da liquidare. Il risparmio c’è. E si vede, si vede eccome, si vede abbastanza da riaccendere il dibattito in Consiglio regionale. Sì, perché se è vero che la volontà di ridurre gli esborsi è stata fin dall’inizio tra gli obiettivi per i quali la Giunta regionale ha rivisto modi e criteri con i quali un abbonato può chiedere di essere rimborsato per i ritardi accumulati dai treni di Trenord, è altrettanto vero che un risparmio nell’ordine dei milioni di euro è decisamente significativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord e i rimborsi sulle linee lumaca, con i nuovi criteri risparmi milionari: “La Regione danneggia i pendolari”

Approfondimenti su Trenord LineeLumaca

Nel mese di dicembre 2025, i pendolari di tre linee ferroviarie toscane riceveranno rimborsi a causa di affidabilità inferiore al 98 per cento.

Il primo giorno di rientro dalle ferie ha portato disagi per i pendolari delle linee S1 e S3 di Trenord, con numerosi ritardi e cancellazioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trenord LineeLumaca

Argomenti discussi: Trenord e i rimborsi sulle linee lumaca, con i nuovi criteri risparmi milionari: La Regione danneggia i pendolari; Treni in ritardo, crollano i rimborsi della Regione ai pendolari: da 5,7 milioni a 100 mila euro; Sciopero Trenord, domani stop di 23 ore: orari e fasce di garanzia; Sciopero Trenord 2 febbraio 2026: orari e fasce garantite.

Bonus Trenord, il Pd attacca: «Cancellazione milionaria a danno dei pendolari»Il consigliere regionale Samuele Astuti analizza i dati della Regione: nel 2024 rimborsi crollati a 100mila euro contro i 5,7 milioni dell'anno precedente. «Un affare per l'azienda, un danno per chi v ... varesenews.it

Blocco circolazione treni sulla Linea AV Napoli – Bari febbraio 2026: date, orari, bus sostitutivi e rimborsiI lavori partono il 2 febbraio e si concludono il 15: circolazione sospesa tra Caserta-Benevento-Foggia, tra Napoli Centrale e Cancello, e tra Caserta e Cancello. missionline.it

Crollano i rimborsi ai pendolari lombardi: dai bonus automatici agli indennizzi su richiesta. - facebook.com facebook