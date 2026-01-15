Un nuovo impianto fognario al servizio della collettività

L'amministrazione comunale di San Martino di Lupari ha comunicato che, a partire dal 14 gennaio, sono ripresi i lavori di Etra in via Cavour, in conformità all’ordinanza provinciale. Questo intervento mira a migliorare il sistema fognario urbano, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile per la collettività. I lavori continueranno secondo il cronoprogramma stabilito, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per residenti e attività locali.

L'amministrazione comunale di San Martino di Lupari ha informato ieri 14 gennaio che sono ripresi i lavori di Etra in via Cavour, come previsto dall'ordinanza della Provincia. L'intervento riguarda una delle principali arterie del territorio comunale e si inserisce in un più ampio programma di.

