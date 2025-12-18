Bologna chiude il ristorante anti-racket | Una sconfitta dello Stato

A Bologna, la chiusura del ristorante anti-racket rappresenta un duro colpo e una perdita significativa. L’operatore ha descritto questa scelta come una sconfitta personale e anche uno smacco per lo Stato, evidenziando le difficoltà nel contrasto alla criminalità organizzata. Un gesto di fronte a un problema complesso che lascia un segno profondo nella comunità e nelle speranze di un futuro più sicuro.

"Ho venduto il ristorante, per me una grandissima sconfitta ma è una sconfitta anche dello Stato", la dolorosa decisione è stata inevitabile. Maurizio Di Stefano, titolare di questo coloratissimo ristorante siciliano poco distante dal centro di Bologna, ha chiuso l'attività aperta nel 2019. L'aveva inaugurata dopo avere ottenuto il cosiddetto beneficio anti-racket: 150mila euro che lo Stato gli aveva riconosciuto per aver denunciato le continue richieste di pizzo, quando gestiva una libreria nella sua Catania. "Mi hanno dato i soldi prima del processo" ma il procedimento penale nel quale era parte offesa si è concluso con un'archiviazione per l'accusa di estorsione ed è andato avanti soltanto per il reato di usura aggravata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Bologna, l'oste anti-racket chiude il ristorante siciliano: «Ho preso i fondi dello Stato e li hanno chiesti indietro con una cartella esattoriale da 150.000 euro»; Maurizio denunciò il racket, ora è costretto a chiudere: “Lo Stato mi tratta come un criminale”; LICCU Fondi concessi e revocati, oste anti-racket chiude. “Sconfitta mia e dello Stato”; “Deluso e abbandonato, come riparto a 58 anni?”. Il dramma di Maurizio, vittima di estorsione: deve restituire 150mila euro e chiude il ristorante.

