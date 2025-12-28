Cremonese-Napoli gli Ultras | La negazione di un diritto resta sempre una sconfitta dello stato

Durante la partita tra Cremonese e Napoli, i tifosi partenopei hanno esposto striscioni con i messaggi «La negazione di un diritto resta sempre una sconfitta dello stato» e «Trasferte Libere». Questi slogan riflettono le preoccupazioni dei supporter riguardo alle restrizioni sulle trasferte e ai diritti dei tifosi, sottolineando come le limitazioni possano essere interpretate come una sconfitta per le libertà civili e sportive.

