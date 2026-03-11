Una petizione per salvare Hoepli | Il comune le dia lo status di bottega storica

Una petizione su Change.org ha raccolto oltre 20mila firme per salvare Hoepli, la libreria storica di Milano. Nelle ultime ore è stata annunciata la decisione di procedere con la liquidazione dell’attività. La richiesta dei sostenitori è che il Comune conferisca alla libreria lo status di bottega storica, ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali.

Oltre 20mila firme raccolte su Change.org per salvare Hoepli, la storica libreria di cui nelle scorse ore è stata decisa la liquidazione. La petizione chiede al comune di Milano di riconoscerne ufficialmente il valore storico e culturale, concedendole lo status di "bottega storica".