Una petizione per salvare le pinete | Serve un piano di manutenzione

Un comitato locale ha lanciato una petizione per chiedere un piano di manutenzione delle pinete nel delta ferrarese. Durante un incontro serale, i partecipanti hanno sottolineato che le iniziative temporanee non sono sufficienti, definendole uno spreco di risorse. Il documento emesso dall’assemblea evidenzia la necessità di interventi strutturali per la tutela delle aree boschive.

"Le iniziative estemporanee non rappresentano la soluzione: si risolvono in uno spreco di risorse". E' quanto si legge nel documento scaturito dall'incontro di giovedì sera del comitato "le pinete del nostro delta ferrarese" dopo l'esame degli ultimi accadimenti. Fra questi la pubblicazione sui social di alcune foto di alberature pericolose nei pressi della statale Romea, l'estemporaneo intervento del Parco del Delta che dopo l'immediata ordinanza dell'Anas hanno permesso il taglio degli alberi lo scorso 23 febbraio. Tuttavia se è stata accolta positivamente l'iniziativa di Anas e Parco "il problema di boschi e pinete ferraresi permane". Una condizione di abbandono segnalata da tutti i presenti all'incontro che si protrae da decenni, "se si escludono interventi spot, come quelli dell'ultimo periodo".