Nuova Scuola dell' Infanzia nel quartiere Paltana-Don Bosco | iscrizioni al via da gennaio

17 dic 2025

A Paltana-Don Bosco apre una nuova scuola dell'infanzia statale, rispondendo alle esigenze delle famiglie del quartiere. Le iscrizioni saranno aperte a partire da gennaio, offrendo nuove opportunità educative per i più piccoli e contribuendo allo sviluppo del territorio.

L'Amministrazione comunale ha confermato l'apertura di una nuova Scuola dell’Infanzia Statale nel quartiere Paltana–Don Bosco. L'annuncio è arrivato dall'Assessora alle Politiche Scolastiche, Cristina Piva, in risposta a un'interrogazione presentata dal Consigliere comunale Dem, Marco Concolato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un quartiere e i suoi ragazzi LA SCUOLA FA QUARTIERE

