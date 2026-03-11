Una britannica a piedi nudi | la storia dell'influencer che cammina senza scarpe tra le strade di Londra

Brittany Balinski, influencer britannica, è diventata nota per camminare a piedi nudi tra le strade di Londra. La sua scelta ha attirato l'attenzione sui social media, dove condivide regolarmente immagini e video delle sue passeggiate senza scarpe. La ragazza si muove per le vie della città senza indossare calzature, attirando l'interesse di chi segue le sue avventure.