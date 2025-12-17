Cammina a piedi sull'autostrada viene travolto da un'auto in corsa | morto sul colpo

Un uomo è stato tragicamente investito e ucciso mentre camminava a piedi sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire le ragioni che lo hanno portato a trovarsi in quella posizione.

Camminava nella notte lungo l'autostrada A4: uomo investito e ucciso nel Novarese - Secondo quanto appreso, l'uomo che stava camminando a piedi lungo l'autostrada è stato investito e ucciso da un mezzo in transito nella notte appena ... affaritaliani.it

