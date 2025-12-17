Cammina a piedi sull'autostrada viene travolto da un'auto in corsa | morto sul colpo
Un uomo è stato tragicamente investito e ucciso mentre camminava a piedi sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire le ragioni che lo hanno portato a trovarsi in quella posizione.
Un uomo è stato travolto mentre camminava a piedi sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Indagini su dinamica e su perché si trovasse lì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
