È stata creata una bacheca digitale che collega imprese in difficoltà con lavoratori alla ricerca di nuove opportunità. La piattaforma permette alle aziende di pubblicare offerte di lavoro e ai lavoratori di cercare annunci aggiornati. Sono previsti incentivi per chi assume attraverso questa iniziativa, che mira a facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Una bacheca digitale per favorire l’incontro tra imprese e lavoratori provenienti da aziende in crisi, con incentivi per le nuove assunzioni. La Provincia di Varese ha presentato il servizio “ Vetrina per il reimpiego “, proposto dal Gruppo tecnico crisi aziendali come strumento finalizzato a ridurre l’impatto sociale delle crisi e a facilitare il reinserimento della forza lavoro espulsa nel sistema produttivo del territorio. Realizzata con il supporto e la collaborazione dei servizi di preselezione dei Centri per l’impiego, “Vetrina per l’impiego“ consiste in una bacheca pubblica online raggiungibile all’indirizzo www.provincia.va.itvetrinareimpiego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una bacheca digitale contro la disoccupazione

Articoli correlati

Sicilia: turismo e digitale trainano la ripresa economica, PIL in crescita e disoccupazione in calo.L’economia siciliana mostra segni incoraggianti di ripresa, con un aumento del PIL dell’1,3% e un calo della disoccupazione al 13%.

Studenti contro la conformità digitale: più autenticità, valori e passioni per una crescita consapevole.Sogliano al Rubicone, 10 febbraio 2026 – Un invito all’autenticità e alla valorizzazione dei propri interessi arriva dai giovani studenti della...

Contenuti e approfondimenti su bacheca digitale

Temi più discussi: Una bacheca digitale contro la disoccupazione; Crisi aziendali, la Provincia lancia la Vetrina per il Reimpiego: un ponte digitale per non perdere i lavoratori; Presentata a Varese la Vetrina per il Reimpiego per favorire l’incontro tra lavoratori e aziende in crisi; Dispositivi Echo e Fire TV: le offerte ufficiali Amazon da non farsi sfuggire.

Smart Building: solo 3 italiani su 10 ne conoscono i dettagliÈ il 2016 quando grazie ad un’intuizione, Salvatore Dolce brevetta la prima bacheca digitale condominiale e fonda Laserwall. Nel 2017 Laserwall viene acquisita da Laserline e nel giro di pochi mesi ... ilmattino.it

Dalla bacheca digitale ai servizi per il condominio: così Laserwall è cresciuta da startup a PmiUna startup tutta italiana che riesce a diventare una Pmi innovativa, raccogliendo 20 milioni di finanziamenti da imprenditori privati e non da fondi o venture capital non è cosa di tutti i giorni. repubblica.it

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/8775/documento/TSIS00400D Interpello - LINGUA CINESE Liceo "Carducci-Dante" di Trieste facebook