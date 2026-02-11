Sicilia | turismo e digitale trainano la ripresa economica PIL in crescita e disoccupazione in calo
La Sicilia mostra segnali di ripresa economica. Il turismo e il digitale spingono la regione verso una crescita più forte. Il PIL è salito dell’1,3% e i disoccupati diminuiscono, arrivando al 13%. La regione accelera, puntando su questi settori per cambiare passo.
La Sicilia riparte: turismo, digitale e la sfida di un’economia in trasformazione. L’economia siciliana mostra segni incoraggianti di ripresa, con un aumento del PIL dell’1,3% e un calo della disoccupazione al 13%. Un trend positivo che ridisegna l’immagine dell’isola, tradizionalmente caratterizzata da difficoltà economiche, e la proietta verso un futuro di crescita sostenuta, trainata da settori chiave come il turismo e l’economia digitale. Turismo in crescita: un’isola sempre più ambita. Il turismo si conferma il motore principale dell’economia siciliana. Nell’ultimo anno, l’isola ha registrato oltre 22 milioni di presenze, segnando un incremento a doppia cifra rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu
