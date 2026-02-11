Sicilia | turismo e digitale trainano la ripresa economica PIL in crescita e disoccupazione in calo

La Sicilia mostra segnali di ripresa economica. Il turismo e il digitale spingono la regione verso una crescita più forte. Il PIL è salito dell’1,3% e i disoccupati diminuiscono, arrivando al 13%. La regione accelera, puntando su questi settori per cambiare passo.

La Sicilia riparte: turismo, digitale e la sfida di un’economia in trasformazione. L’economia siciliana mostra segni incoraggianti di ripresa, con un aumento del PIL dell’1,3% e un calo della disoccupazione al 13%. Un trend positivo che ridisegna l’immagine dell’isola, tradizionalmente caratterizzata da difficoltà economiche, e la proietta verso un futuro di crescita sostenuta, trainata da settori chiave come il turismo e l’economia digitale. Turismo in crescita: un’isola sempre più ambita. Il turismo si conferma il motore principale dell’economia siciliana. Nell’ultimo anno, l’isola ha registrato oltre 22 milioni di presenze, segnando un incremento a doppia cifra rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia Ripresa

Pescara registra un aumento del 174% nel turismo.

L’economia italiana accelera nei primi mesi del 2025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sicilia Ripresa

Argomenti discussi: Reputazione turistica: Toscana prima, Trentino e Sicilia sul podio; SICILIA TURISMO E CUCINA-Dalla palermitana I Go Italian: le esclusive guide, alla ristorazione italiana all’estero,secondo i valori UNESCO; Regione siciliana a BIT26: gli eventi da segnare in agenda; Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e Sardegna.

Turismo, Sicilia in crescita nel 2025: più arrivi e meno stagionalitàPALERMO – La Sicilia rafforza il proprio ruolo tra le principali destinazioni turistiche europee e accelera sulla destagionalizzazione. È quanto emerso alla Bit di Milano, dove l’assessore regionale a ... livesicilia.it

Amata Positivo bilancio del turismo in Sicilia, riusciti a destagionalizzareMILANO (ITALPRESS) - Il bilancio del 2025 per il settore del turismo in Sicilia è 'Sicuramente un bilancio positivo. Non lo dico io, che sono ... notizie.tiscali.it

#Turismo: un primato importante davanti a Trentino Alto Adige e Sicilia - #ilgiunco - facebook.com facebook

Maltempo e turismo, Santanchè: «Cinque milioni per sostenere Sardegna, Sicilia, Calabria» x.com