Studenti contro la conformità digitale | più autenticità valori e passioni per una crescita consapevole

Gli studenti della scuola Piero Calamandrei di Sogliano al Rubicone hanno deciso di dire basta alla pressione di conformarsi ai canoni digitali. In un messaggio diretto, i giovani invitano i loro coetanei a valorizzare le proprie passioni e a essere autentici, senza inseguire l’approvazione sui social. Per loro, crescere in modo consapevole significa anche mantenere la propria identità, lontano dalle mode virtuali.

Sogliano al Rubicone, 10 febbraio 2026 – Un invito all’autenticità e alla valorizzazione dei propri interessi arriva dai giovani studenti della scuola Piero Calamandrei, che lanciano un messaggio chiaro ai loro coetanei: non è necessario conformarsi alle tendenze o ricercare l’approvazione sui social media per sentirsi accettati. L’appello si concentra sull’importanza di essere fedeli a se stessi, di coltivare valori come l’amore, la famiglia e il rispetto, e di non farsi influenzare da mode passeggere o dalla ricerca di popolarità online. La riflessione nasce da un’analisi critica del mondo giovanile contemporaneo, spesso dipinto come superficiale e ossessionato dall’apparenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sogliano al Rubicone

Gli insegnanti e gli studenti si sentono sopraffatti dalla continua connessione.

Non si tratta di abbandonare i social, ma di ripensarne il modo di viverli.

Ultime notizie su Sogliano al Rubicone

