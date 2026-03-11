Un tifoso del Barcellona confonde lo stadio del Newcastle e si ritrova a vedere un'altra partita

Un tifoso del Barcellona aveva intenzione di assistere alla partita contro il Newcastle allo St James Park, ma per errore si è trovato a guardare una gara di terza divisione inglese. L’uomo, arrivato nel posto sbagliato, ha assistito a un incontro diverso da quello previsto, senza rendersi conto dell’errore fino a quando non ha capito di essere in un’altra categoria di calcio.

Un tifoso sconsiderato del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a Exeter, non a Newcastle2026-03-11 13:31:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mentre il Barcellona ha quasi...

Un tifoso di 82 anni è morto d’infarto allo stadio durante la partita: tragedia in SpagnaI soccorritori hanno cercato di rianimare l'uomo di 82 anni, stroncato da un infarto mentre era allo stadio a seguire la partita: era abbonato al...

St James Park per Newcastle-Barcellona? Tifoso spagnolo sbaglia stadio di 600 kmUn tifoso del Barcellona sbaglia stadio di 600 chilometri: doveva andare a Newcastle per la Champions, finisce a Exeter, dove si consola con un biglietto gratis per la partita di terza divisione ... corriere.it

Va nello stadio sbagliato e si perde la partita del Barcellona, poi arriva il regaloLo sbadato tifoso non è riuscito ad assistere alla sfida di Champions League dei catalani contro il Newcastle. Ha dell’incredibile quanto successo martedì sera ad un ragazzo inglese tifoso del ... sportal.it

