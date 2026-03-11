Un semplice incidente | cosa c' è da sapere sul film iraniano di Jafar Panahi agli Oscar 2026 girato clandestinamente

Il film iraniano di Jafar Panahi, girato clandestinamente, concorrerà agli Oscar 2026 e ha ottenuto la Palma d'oro a Cannes. È stato realizzato senza autorizzazione ufficiale e rappresenta la Francia alla cerimonia di premiazione. Il regista iraniano è noto per le sue opere che sfidano le restrizioni del suo paese e questa produzione si distingue per la sua modalità di realizzazione clandestina.

Palma d'Oro a Cannes Un semplice incidente ha ricevuto la Palma d’Oro del Festival di Cannes lo scorso 24 maggio. Juliette Binoche, presidente della giuria, ha pronunciato un potente discorso introduttivo per annunciare il film premiato: «Siamo qui con tutti coloro che soffrono, non per un’opinione politica, ma per il cuore, la compassione, la tenerezza. Per un’umanità condivisa, per una libertà ritrovata. L’arte provoca, interroga, sconvolge, spiazza ciò che è antico, assume in noi una dimensione insospettata. L’arte mobilita l’energia creativa della parte più preziosa, più viva che è in noi. Una forza che permette di trasformare le tenebre in perdono, in speranza, in vita nuova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un semplice incidente: cosa c'è da sapere sul film iraniano di Jafar Panahi agli Oscar 2026, girato clandestinamente Articoli correlati Un semplice incidente, recensione RoFF: il nuovo film di Jafar Panahi sul complesso rapporto tra la vittima e il carneficeLa nostra recensione di Un semplice incidente, film vincitore della Palma d’Oro, diretto dal regista iraniano Jafar Panahi: una storia incentrata... Arrestato in Iran lo sceneggiatore Mehdi Mahmoudian, ha scritto con Jafar Panahi Un semplice incidenteMehdi Mahmoudian, co-sceneggiatore di Un semplice incidente di Jafar Panahi (nella foto), vincitore della Palma d’oro a Cannes e candidato a due... Una raccolta di contenuti su Jafar Panahi Temi più discussi: Un semplice incidente; Domani su Sky Cinema Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes e candidato agli Oscar; Jafar Panahi torna con Un semplice incidente: debutto in prima TV su Sky Cinema. Un semplice incidente - Il film Palma d'Oro arriva su Sky e NOWUn semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes 2025 e candidato agli Oscar 2026, debutta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Stasera su ... digital-news.it Un semplice incidente: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema UnoIl cinema d’impegno civile e la tensione del thriller psicologico si fondono in Un semplice incidente, il nuovo film del pluripremiato regista Jafar Panahi in onda su Sky Cinema Uno. Il film ... maridacaterini.it La tensione tra Stati Uniti e Iran arriva fino agli #Oscars2026. L’Academy teme possibili proteste sul red carpet mentre tra i candidati spicca il regista dissidente iraniano Jafar Panahi. La cerimonia del 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, condotta da C - facebook.com facebook