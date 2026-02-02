Arrestato in Iran lo sceneggiatore Mehdi Mahmoudian ha scritto con Jafar Panahi Un semplice incidente

L’arresto di Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore iraniano noto per aver scritto con Jafar Panahi il film “Un semplice incidente”, ha scosso l’ambiente cinematografico. Mahmoudian è stato fermato a Teheran poco dopo aver firmato una dichiarazione che critica le azioni di Ali Khamenei. La notizia arriva in un momento delicato, mentre il film di Panahi ha ricevuto riconoscimenti internazionali come la Palma d’oro a Cannes e due nomination agli Oscar. Le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sulla

Mehdi Mahmoudian, co-sceneggiatore di Un semplice incidente di Jafar Panahi (nella foto), vincitore della Palma d'oro a Cannes e candidato a due premi Oscar, tra cui Miglior sceneggiatura originale e Miglior film internazionale, è stato arrestato a Teheran dopo aver firmato una dichiarazione che condanna le azioni di Ali Khamenei, leader della Repubblica islamica dell'Iran. Sono stati arrestati anche altri due firmatari della dichiarazione, Vida Rabbani e Abdullah Momeni. Tra i 17 firmatari figurano anche Panahi ( recentemente condannato per "propaganda contro lo Stato" ), Mohammad Rasoulof, regista del film candidato all'Oscar Il seme del fico sacro (che ha scelto l'esilio dopo arresti e carcere ), il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e Nasrin Sotoudeh, vincitrice del Premio Sacharov per la libertà di pensiero.

