Un semplice incidente recensione RoFF | il nuovo film di Jafar Panahi sul complesso rapporto tra la vittima e il carnefice
Jafar Panahi ha realizzato Un semplice incidente, un film che esplora il legame tra vittima e carnefice, dopo un incidente di auto avvenuto in Iran. Le riprese mostrano come la vendetta possa complicare le relazioni e portare a conseguenze impreviste. La pellicola, premiata con la Palma d’Oro, si concentra sulle tensioni che emergono quando il passato torna a galla.
La nostra recensione di Un semplice incidente, film vincitore della Palma d’Oro, diretto dal regista iraniano Jafar Panahi: una storia incentrata sulla vendetta e la violenza. Una sera Rashid investe un cane e, dopo essersi fermato in un’officina, viene riconosciuto da Vahid, ex prigioniero che crede di aver trovato nel conducente il suo torturatore di un tempo. L’uomo lo rapisce deciso a vendicarsi ma il dubbio sull’identità del presunto carnefice lo spinge a coinvolgere altri ex detenuti per scoprire la verità. Il gruppo, diviso tra desiderio di giustizia e tentazione di vendetta, intraprende un viaggio fisico e morale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Un semplice incidente | Il trailer del film di Jafar Panahi
Arrestato in Iran lo sceneggiatore Mehdi Mahmoudian, ha scritto con Jafar Panahi Un semplice incidente
L’arresto di Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore iraniano noto per aver scritto con Jafar Panahi il film “Un semplice incidente”, ha scosso l’ambiente cinematografico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il mago del Cremlino, com'è il film con Jude Law nei panni di Putin; Lavoreremo da grandi, la recensione: Antonio Albanese e la commedia dell’occasione sprecata; Motorvalley, la recensione della serie automobilistica Netflix; Romeo is a Dead Man, la recensione: vorremmo più giochi come questo.
Un ragionevole dubbioNato dall'esperienza in carcere del regista iraniano Jafar Panhai , il film prende spunto dal titolo stesso, un semplice incidente , un' auto di notte investe accidentalmente un cane, il conducente, ... mymovies.it
Vendetta chiama vendetta?Semplice, fosse tutto così leggero. Per Panahi, regista celebre per la sua militanza anti-teocratica iraniana che gli valse qualche tempo in carcere, questo aggettivo è fuori luogo. E non perché Un ... mymovies.it
Prosegue il Bresson con UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi: l'incontro tra una famiglia costretta a una sosta per una riparazione temporanea al veicolo su cui sta viaggiando e un uomo che si trova sul posto è l'inizio di una storia semplice che si trasf facebook
Mehdi Mahmoudian ha lavorato alla sceneggiatura di "It Was Just An Accident" di Jafar Panahi, Palma d’Oro lo scorso anno e ora candidato all’Oscar per la migliore sceneggiatura e il miglior film internazionale. x.com