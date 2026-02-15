Un semplice incidente recensione RoFF | il nuovo film di Jafar Panahi sul complesso rapporto tra la vittima e il carnefice

Jafar Panahi ha realizzato Un semplice incidente, un film che esplora il legame tra vittima e carnefice, dopo un incidente di auto avvenuto in Iran. Le riprese mostrano come la vendetta possa complicare le relazioni e portare a conseguenze impreviste. La pellicola, premiata con la Palma d’Oro, si concentra sulle tensioni che emergono quando il passato torna a galla.

La nostra recensione di Un semplice incidente, film vincitore della Palma d’Oro, diretto dal regista iraniano Jafar Panahi: una storia incentrata sulla vendetta e la violenza. Una sera Rashid investe un cane e, dopo essersi fermato in un’officina, viene riconosciuto da Vahid, ex prigioniero che crede di aver trovato nel conducente il suo torturatore di un tempo. L’uomo lo rapisce deciso a vendicarsi ma il dubbio sull’identità del presunto carnefice lo spinge a coinvolgere altri ex detenuti per scoprire la verità. Il gruppo, diviso tra desiderio di giustizia e tentazione di vendetta, intraprende un viaggio fisico e morale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

L’arresto di Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore iraniano noto per aver scritto con Jafar Panahi il film “Un semplice incidente”, ha scosso l’ambiente cinematografico.

