Il gigante gentile dei mari | pesce luna spiaggiato a Marina di Ravenna

Stamattina a Marina di Ravenna è stato trovato spiaggiato un pesce luna lungo 2,50 metri e dal peso di 400 chili. Il pesce, privo di vita, si trovava vicino alla diga, attirando l'attenzione di residenti e passanti. La scoperta è stata fatta nelle prime ore del mattino, senza che ci siano segnalazioni di altri avvistamenti recenti.

Ravenna, 10 marzo 2026 – Un pesce luna lungo 2.50 metri e del peso di 400 chili è stato trovato spiaggiato, privo di vita, stamattina a Marina di Ravenna, non lontano dalla diga. Era stato avvisato qualche giorno fa in mare, in chiara difficoltà. Con l'aiuto della Capitaneria del porto i ragazzi di Cestha, che stamattina ne hanno poi recuperato la carcassa dopo la segnalazione di un passante, erano riusciti a riportarlo al largo, ma il pesce, in sofferenza, non è riuscito a sopravvivere. Il pesce luna è una specie autoctona abbastanza rara da queste parti, ma già l'anno scorso se n'era spiaggiato uno. “I soldi sono finiti, siamo disperati”: Alessandro e la sua famiglia senza volo dalla Thailandia per altre 2 settimane Pesce luna (Mola, mola), il gigante gentile dei mari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

