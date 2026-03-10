Il gigante gentile dei mari | pesce luna da 400 chili spiaggiato

Stamattina a Marina di Ravenna è stato trovato spiaggiato un pesce luna lungo 2,50 metri e dal peso di circa 400 chili. La carcassa si trovava vicino alla diga e non mostrava segni di vita. L'animale, noto come il gigante gentile dei mari, è stato rinvenuto in prossimità della costa, attirando l'attenzione di pescatori e passanti. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle cause del decesso.

Ravenna, 10 marzo 2026 – Un pesce luna lungo 2.50 metri e del peso di 400 chili è stato trovato spiaggiato, privo di vita, stamattina a Marina di Ravenna, non lontano dalla diga. Era stato avvisato qualche giorno fa in mare, in chiara difficoltà. Con l'aiuto della Capitaneria del porto i ragazzi di Cestha, che stamattina ne hanno poi recuperato la carcassa dopo la segnalazione di un passante, erano riusciti a riportarlo al largo, ma il pesce, in sofferenza, non è riuscito a sopravvivere. Il pesce luna è una specie autoctona abbastanza rara da queste parti, ma già l'anno scorso se n'era spiaggiato uno.

