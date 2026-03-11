Un inquietante Gratteri contro i giornalisti del Foglio | Faremo i conti con voi dopo il referendum | tireremo una rete

Il procuratore Nicola Gratteri ha risposto a una richiesta de “Il Foglio” riguardo alcune sue dichiarazioni, tra cui un commento sul referendum di Sal Da Vinci. Il giornale aveva sollevato dubbi su alcune sue affermazioni, che Gratteri ha commentato con toni che alcuni interpretano come minacciosi, dicendo che “faremo i conti con voi” e “tireremo una rete” dopo il referendum.

Il dialogo sembra scherzoso, ma forse non lo è. “ Il Foglio ” chiama il Procuratore Nicola Gratteri chiedendogli spiegazioni su alcune di quelle che ritiene sue gaffe, non ultima l’attribuzione di un “No” al referendum di Sal Da Vinci. Lui, per quanto riporta il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, all’inizio usa toni leggeri, poi dice cose a dir poco inquietanti. Gratteri e i messaggi ai giornalisti. “Succede che era tutto uno scherzo. Non sapete scherzare?!. ridevo con il presentatore”. Poi la giornalista del “ Foglio ” fa notare al procuratore di Napoli che Da Vinci era stato costretto già una volta a smentire chi gli aveva attribuito una posizione a favore del “No ” al referendum, nonostante la sua canzone “Per sempre sì”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gratteri: "Su Sal Da Vinci scherzavo, e con voi del Foglio dopo il referendum faremo i conti"Il procuratore di Napoli: “Da Gramellini giocavo su Sal Da Vinci, che voterebbe No e canta Sì.

