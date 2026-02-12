Dopo le sue recenti dichiarazioni sul referendum, Nicola Gratteri si è attirato una pioggia di critiche online. L’88% delle reazioni sui social è contro di lui, con molti utenti che lo accusano di perdere il contatto con la realtà. Le sue parole hanno scatenato un acceso dibattito e aumentato le polemiche, mentre il procuratore si trova nel mirino di un’opposizione sempre più forte.

Travolto da un insolito destino nell’azzurro mare del referendum. Ecco, dopo le sue ultime esternazioni il procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri sembra essere sempre più la brutta copia di Gennarino Carunchio, il marinaio comunista dal carattere scontroso che nutriva sentimenti di insofferenza e disprezzo verso i ricchi. Al pari del marinaio reso celebre nella finzione cinematografica da Giancarlo Giannini, anche Gratteri non nasconde tutta la sua insofferenza quando apertamente dichiara che il Sì al referendum sulla separazione delle carriere favorirebbe “i ricchi e i potenti”, oppure, come ha dichiarato oggi, “le persone per bene voteranno per il No, mentre voteranno per il Sì la massoneria deviata e i centri di potere che avrebbero vita difficile con una giustizia efficiente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gratteri attacca il referendum e accende la Rete: l’88% delle reazioni è contro di lui

Approfondimenti su Nicola Gratteri

La Russa attacca duramente Gratteri, accusandolo di aver alzato i toni e di aver offeso.

Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nicola Gratteri

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Gratteri critica le opposizioni sull'appoggio al 'No': Arrivano solo ora che abbiamo recuperato; Gratteri: Tifo da stadio sul referendum, la gente non capisce. Borsellino attacca: Attentato alla Costituz…; Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Nicola Gratteri a Genova: Sul referendum troppa confusione. Parla Borsellino e Balleari se ne va.

Gratteri attacca il referendum e accende la rete: l’88% delle reazioni è contro di luiLe persone per bene voteranno per il No. Sui social esplode il boomerang dopo le paole del procuratore: 43mila interazioni e sentiment negativo travolgente. L’effetto? Più consensi al Sì che al No ... ilgiornale.it

Referendum, La Russa scende in campo e attacca Gratteri: Alza i toni e offende. Il procuratore aveva detto: Per il sì imputati e massoniIl procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

#ottoemezzo Askatasuna, Gratteri risponde a Meloni che attacca i magistrati: “Non si possono tenere in carcere gli aggressori” - facebook.com facebook

#ottoemezzo Askatasuna, Gratteri risponde a Meloni che attacca i magistrati: “Non si possono tenere in carcere gli aggressori” x.com