I Campionati Italiani indoor di atletica leggera 2026 sono iniziati con il salto in lungo del pentathlon femminile, dove Gerevini e Benussi si trovano in testa alla classifica. Poco dopo, alle 14:18, è prevista la partenza della gara di marcia 3000 metri donne, con diversi atleti pronti a scendere in pista. La diretta live permette di seguire in tempo reale tutte le fasi della manifestazione.

14:23 Palmisano detta legge ed è al momento in vetta dopo 500m. Grande ritmo della classe ’91. Dietro a lei Fiorini che non è da meno in termini di ritmo. 14:18 Sta per iniziare la gara di marcia 3000m donne. Occhi soprattutto su Antonella Palmisano. La veterana riuscirà a sorprenderci ancora una volta? 14:14 Gerevini e Benussi svettano dopo il secondo salto. Le due sono rispettivamente prima e seconda dopo due tentativi. 14:07 Si sta svolgendo in questo preciso momento il Salto in lungo Pentathlon femminile. Le seguenti sono le partecipanti: 14:02 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Tra poco partiremo con la diretta del secondo giorno dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: si comincia con il Salto in lungo Pentathlon femminile. Gerevini e Benussi sono in vetta

