Federkombat | l' Athletic Sport Center riparte alla grande ai campionati italiani

Il 7 e 8 marzo a Riccione si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Ring Federkombat presso l'Athletic Sport Center. Durante le due giornate, atleti provenienti da diverse regioni si sono confrontati in incontri ufficiali, dimostrando le proprie abilità nel ring. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti che hanno gareggiato in diverse categorie di peso.

David Intermine trionfa nel full contact, laureandosi campione italiana. Bene anche Daniele Bungaro, vice campione. Grande soddisfazione per il maestro Intermite Tra il 7 e 8 marzo, proprio a Riccione, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Ring Federkombat. Ottimi risultati sono stati conseguiti dall'Athletic Sport Center di Brindisi. David Intermite trionfa nel Full Contact, conquistando il titolo italiano prima serie. Soddisfazione unica del suo maestro Adriano Intermite; quest'ultimo già noto, visto i precedenti risultati nella stessa specialità e avendo portato in nazionale, negli anni scorsi, altri due atleti come Antonio Venza ed Enzo Maggi.