Sport ricordi e futuro | il Trofeo BiC accende Reggio Calabria

Il Trofeo BiC a Reggio Calabria rappresenta un momento di incontro tra sport, tradizione e prospettive future. In una serata dedicata alle competizioni, si condividono emozioni autentiche e ricordi che rimarranno nel tempo. Un appuntamento che unisce comunità e passione, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di valori e crescita.

C’è una sera, a Reggio Calabria, in cui il rumore delle ruote sul parquet si mescola alle risate, agli abbracci e a quella sensazione difficile da spiegare che solo lo sport sa regalare.È la sera della quinta edizione del Trofeo BiC, un appuntamento che la Reggio BiC ha voluto celebrare come una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sport, ricordi e futuro: il Trofeo BiC accende Reggio Calabria Leggi anche: Al PalaCalafiore torna il Trofeo BIC: sport, aggregazione e cultura Leggi anche: Trofeo Anassilao: a Reggio Calabria trionfano Ssd Unime e Infinity Crotone La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sport, ricordi e futuro: il Trofeo BiC accende Reggio Calabria - Sul parquet del PalaCalafiore sono scesi in gioco gli atleti della Reggio BiC, quelli della Old School, ma soprattutto i giocatori che hanno fatto la storia ... reggiotoday.it

Il Trofeo Campobasso inaugura l’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 - Sarà il Trofeo Marcello Campobasso ad aprire l’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 con la 32esima edizione della storica regata internazionale ... napolivillage.com

Trofeo della Liberazione – Trofeo Le Panche, foto e classifica - Firenze, 26 ottobre 2025 – Oltre trecento podisti hanno colorato le strade di Firenze Nord per uno degli appuntamenti più longevi e amati del calendario toscano: il Trofeo della Liberazione – Trofeo ... lanazione.it

"Dalla mia collezione" Lo Sport Nei Ricordi Di Carta "Indimenticabili calciatori con piedistallo da ritagliare da " Corriere dei Piccoli" . Il Palermo in A , '69 / '70 " - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.