Babbo Natale in moto tra sorrisi e solidarietà a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, il tradizionale Babbo Natale in moto del Moto Club Polizia di Stato è tornato a portare sorrisi e solidarietà. L’iniziativa, ormai consolidata, ha coinvolto la comunità cittadina e ha fatto tappa presso la Casa Accoglienza Papa Giovanni, sottolineando l’importanza di un gesto di vicinanza e solidarietà durante il periodo natalizio.

Anche quest’anno Reggio Calabria si è riempita di sorrisi grazie al ritorno del Babbo Natale in moto del Moto Club Polizia di Stato, un’iniziativa ormai attesa che ha unito festa, solidarietà e vicinanza alla comunità, facendo tappa presso la Casa Accoglienza Papa Giovanni.Numerosi motociclisti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: A Bari la sfilata dei 'Babbo Natale in moto': "Portiamo gioia e sorrisi in città" Leggi anche: Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria: grande successo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Moto e sorrisi, i regali di 200 babbi Natale al Policlinico di Milano; A Bari la sfilata dei 'Babbo Natale in moto': Portiamo gioia e sorrisi in città; Successo per Missione Sorriso: duecento Babbi Natale in moto da Faenza al Bufalini di Cesena; L’invasione dei Babbo Natale in moto: doni e sorrisi per i bambini della pediatria. Solidarietà e inclusione, che festa per i bambini con “Tutti in Pista – Babbo Natale in moto” - Si è svolto domenica scorsa l’appuntamento con “Tutti in pista a Siracusa – Babbo Natale in Moto 2025”. siracusaoggi.it

Babbo Natale in moto accende la solidarietà - L'iniziativa a San Severino Marche La magia del Natale ha incontrato il rombo della solidarietà in una piazza del Popolo nell'ambito del ricco cartellone di iniziative "Christmas Town", promosso dal C ... youtvrs.it

TRADIZIONE Babbo & Mamma Natale in Moto: un successo di solidarietà, festa e sorrisi a Manfredonia - Moto e veicoli addobbati a tema hanno dato vita a una sfilata colorata e festosa che ha attraversato un lungo itinerario cittadino. statoquotidiano.it

BABBO NATALE A VILLANOVA STRISAILI Avvistato Babbo Natale a Villanova Strisaili! La sua slitta, trainata dalle dolcissime renne, è arrivata più in fretta del previsto; in fondo, la montagna d’Ogliastra è più vicina al Polo Nord di quanto si pensi. Tra un sorriso - facebook.com facebook

Ormai nel presepe ci mettiamo di tutto, tranne Gesù bambino. Babbo Natale, il mini-pandoro, Antonio Conte, Geolier, Greta Thunberg, la neve posticcia e le montagne di cartapesta. Di @AntonioGurrado x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.