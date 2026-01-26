Calendario scolastico | la Cgil boccia la proposta Santanchè e difende l’autonomia regionale già esistente contro la frammentazione

La Cgil ha espresso la propria opposizione alla proposta del Ministro Daniela Santanchè di ridurre di dieci giorni le vacanze estive scolastiche. La confederazione sindacale sostiene invece la tutela dell’autonomia regionale già in atto, evidenziando l’importanza di mantenere un calendario scolastico uniforme e condiviso, evitando frammentazioni che potrebbero compromettere la coerenza del sistema educativo nazionale.

La Cgil ha espresso una netta contrarietà alla proposta del Ministro Daniela Santanchè di ridurre le vacanze estive di dieci giorni. Il sindacato ha definito l’idea di introdurre dieci giorni di chiusura aggiuntivi, posticipando il termine delle lezioni o anticipandone l’inizio, una scelta che “denota una scarsa conoscenza della complessità del sistema scolastico pubblico“. La posizione del sindacato si concentra sugli aspetti tecnici e amministrativi che regolano il funzionamento della scuola. Gli adempimenti quali gli scrutini, gli esami di Stato, la definizione degli organici, la mobilità del personale e le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico richiedono tempi certi e una gestione unitaria a livello nazionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cambiare il calendario scolastico: la proposta di Santanchè per destagionalizzare il turismoLa proposta di Santanchè di modificare il calendario scolastico mira a distribuire le pause durante tutto l'anno, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione del turismo.

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico». Il ministero dell'Istruzione: «Allo stato ancora nessuna proposta concreta»La ministra Santanchè ha annunciato di collaborare con Valditara alla revisione del calendario scolastico, con l'obiettivo di adottare modelli europei che prevedano pause più distribuite nel corso dell'anno.

