Un paziente affetto da mielofibrosi racconta di aver ripreso a vivere grazie a un nuovo farmaco orale contro l'anemia.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Riesco di nuovo a tenere in braccio mia nipote. Prima non ce la facevo". Così Barbara Bincoletto, romana e da poco in pensione, con una diagnosi di mielofibrosi nel 2019, racconta come "ha cambiato la vita" da quando ha iniziato la terapia con momelotinib. Nel 2023, con l'evoluzione della malattia, a scandire il suo tempo sono diventate le trasfusioni: una ogni 15 giorni, per cercare di riportare i livelli di emoglobina almeno in doppia cifra e far fronte così a un'anemia che condizionava pesantemente la sua quotidianità. "Non mi reggevo in piedi - ricorda - Non riuscivo nemmeno rifare il letto o cucinare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mielofibrosi, pazienti: "Con farmaco orale per anemia torna a scorrere la vita"

Mielofibrosi, Barone (Aipamm): Momelotinib grande opportunitàRoma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Il nuovo Jak inibitore momelotinib è una grande opportunità per i pazienti con mielofibrosi. Permette di recuperare l'autonomia e l'indipendenza, cosa molto importa ... iltempo.it

Fibrosi cistica: esteso a tutti pazienti l’accesso gratuito ai nuovi farmaciTrattativa conclusa con un importante sconto dell’azienda produttrice. Il presidente Aifa, Nisticò: nostra priorità è dare ai cittadini i medicinali essenziali ... ilsole24ore.com

