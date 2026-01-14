Centenario della nascita di John Coltrane concerto omaggio al Miles Davis

In occasione del centenario della nascita di John Coltrane, il Miles Jazz Club organizza un concerto omaggio dedicato a uno dei più influenti sassofonisti della storia del jazz. L’evento intende celebrare il suo contributo artistico e la sua innovativa visione musicale, offrendo un momento di riflessione e ascolto per appassionati e appassionate del grande jazz d’autore.

In occasione del centenario della nascita di John Coltrane, il Miles Jazz Club rende omaggio a una delle figure più rivoluzionarie, profonde e visionarie della storia del jazz, con un concerto-evento pensato per veri appassionati e curiosi del grande jazz d'autore.Claudio Giambruno (sax tenore).

