Esplosione in casa ad Albstadt | muore una famiglia italiana sotto le macerie

Un incidente ha provocato il crollo di una casa ad Albstadt, in Germania, causando la morte di una famiglia italiana. Le vittime, ancora da identificare, sono state trovate sotto le macerie dopo un’esplosione presumibilmente legata a una fuga di gas. La tragedia ha suscitato cordoglio, in particolare tra i familiari e la comunità italiana in Sicilia.

Le vittime e il cordoglio dalla Sicilia. Una tragedia ha colpito la città tedesca di Albstadt, dove una famiglia italiana è morta nel crollo della propria abitazione dopo una violenta esplosione, con ogni probabilità causata da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio di sei anni, Bryan. La notizia è stata confermata dal sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), paese d'origine di Francesco. Giuseppe Fausto ha espresso pubblicamente il dolore della comunità: "A nome mio, dell'amministrazione e di tutta la città, esprimo un cordoglio profondo per quanto accaduto".

Germania, esplosione per una fuga di gas: muore una famiglia di Trapani - Originaria di Castellamare del Golfo, la famiglia si era trasferita in Germania dieci anni fa ... msn.com

Crolla una casa in Germania, tre morti: sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni. «Colpa di una fuga di gas» - Una drammatica esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di un’abitazione ad Albstadt, in Germania, nelle prime ore di giovedì 9 gennaio 2025. leggo.it

