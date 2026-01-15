Un boato poi le macerie Esplosione nella casa il bilancio e le condizioni dei feriti

Nella giornata del 15 gennaio 2026, nelle vicinanze di Arezzo, si è verificata un'esplosione che ha causato danni significativi all'abitazione coinvolta. L'evento ha generato un forte rumore e ha lasciato dietro di sé macerie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno valutando le condizioni dei feriti e le conseguenze dell'incidente.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Un boato, poi le macerie. Pomeriggio di paura e distruzione alle porte di Arezzo, in località Il Matto. Una palazzina di due piani è in parte crollata in seguito a una violentissima deflagrazione. In casa c'erano tre persone, due donne e un uomo. Tutti sono rimasti feriti. Il bilancio. La più grave è una donna di circa 80 anni, travolta dall'esplosione. Ha riportato ustioni gravi su gran parte del corpo. E' stata presa in carico d'urgenza dai sanitari del 118 e portata in un centro grandi ustioni. Anche un uomo, tra i 60 e i 70 anni, ha riportato ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

