Il ristorante a Biella è ancora chiuso ma lui vuole mangiare | tira fuori una pistola e minaccia tutti
Un uomo di 67 anni, conosciuto alle forze dell’ordine, ha sparato con una pistola giocattolo e ha minacciato i presenti nel ristorante di Biella perché non gli hanno permesso di mangiare prima dell’apertura. La sua frustrazione, nata dal rifiuto dei camerieri, lo ha spinto a estrarre l’arma e a creare scompiglio nel locale ancora chiuso.
Un 67enne già noto alle forze dell’ordine ha estratto una scacciacani (rivelatasi un'arma giocattolo) in un ristorante di Biella dopo il rifiuto dei camerieri a farlo cenare prima dell’orario di apertura. Panico tra clienti e personale. I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per porto d’armi e procurato allarme.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mantova, molesta una ragazza e tira fuori la pistola: poi massacra di botte gli agenti
A Mantova, un uomo ha minacciato alcuni giovani con una pistola e ha molestato una ragazza.
Scoperto un hotel-ristorante formalmente chiuso da 4 anni, ma ancora in attività
La polizia locale e l’Ispettorato del Lavoro hanno scoperto a Modena un hotel-ristorante che, nonostante fosse chiuso ufficialmente da quattro anni, continuava a funzionare regolarmente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
