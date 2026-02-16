Il ristorante a Biella è ancora chiuso ma lui vuole mangiare | tira fuori una pistola e minaccia tutti

Un uomo di 67 anni, conosciuto alle forze dell’ordine, ha sparato con una pistola giocattolo e ha minacciato i presenti nel ristorante di Biella perché non gli hanno permesso di mangiare prima dell’apertura. La sua frustrazione, nata dal rifiuto dei camerieri, lo ha spinto a estrarre l’arma e a creare scompiglio nel locale ancora chiuso.

A Mantova, un uomo ha minacciato alcuni giovani con una pistola e ha molestato una ragazza.

La polizia locale e l’Ispettorato del Lavoro hanno scoperto a Modena un hotel-ristorante che, nonostante fosse chiuso ufficialmente da quattro anni, continuava a funzionare regolarmente.

