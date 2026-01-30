Torino si appresta a vivere tre giorni di musica internazionale con il debutto del C2C. Artisti da tutto il mondo portano suoni ibridi e innovativi, trasformando la città in un punto di riferimento per l’ecologia sonora globale. Dal 29 ottobre al primo novembre, Torino si trasforma nella capitale della musica contemporanea, offrendo un mix di culture e linguaggi diversi.

Torino si prepara a diventare per tre giorni il cuore pulsante di un’ecologia sonora globale. Dal 29 ottobre al 1° novembre, la città piemontese ospiterà la prima edizione del C2C, un festival che si propone di raccontare il mondo musicale contemporaneo attraverso un’inedita sintesi di culture, linguaggi e generi. Tra i primi nomi annunciati, due figure di rilievo internazionale: Robyn, icona del pop elettronico degli anni duemila, e Arca, artista visionario che ha ridefinito i confini tra ambient, glitch e hip-hop. La loro presenza segna l’impegno del festival a portare sul palco non solo performer celebri, ma anche voci che hanno plasmato nuove estetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primissimi nomi del C2C: artisti internazionali portano suoni ibridi a Torino in un evento globale.

