Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno | Vi giudicano senza conoscervi non rassegnatevi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a non rassegnarsi di fronte a giudizi superficiali e ingiusti. Ricordando l’importanza di affrontare le sfide con determinazione, ha sottolineato la necessità di mantenere fiducia in sé stessi e nei valori fondamentali, anche quando si è fraintesi o giudicati senza conoscere a fondo le proprie motivazioni.

R oma, 31 dic. (askanews) – "Mi rivolgo in particolare ai più giovani. Qualcuno, che vi giudica senza conoscervi davvero, vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l'Italia moderna. Auguri, Buon 2026". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel concludere il messaggio di fine anno si è rivolto direttamente ai giovani.

Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno. notizie.it

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella: di cosa parlerà il presidente della Repubblica? Le anticipazioni - L’anno in corso sta per finire e, come accade ogni anno, il presidente della Repubblica terrà il proprio discorso alla popolazione. notizie.it

