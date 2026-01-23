A quasi un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la Procura di Pavia si appresta a compiere un passo importante nel procedimento. Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di attenta analisi delle evidenze e delle recenti sviluppi, con l’obiettivo di fare chiarezza su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Proviamo a fare ordine in questo marasma. A quasi un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, la Procura di Pavia si prepara a un passo decisivo. L’ipotesi più probabile è che, dopo il deposito della consulenza della patologa forense Cristina Cattaneo, si chiuda l’inchiesta a carico di Andrea Sempio con una richiesta di processo. Il 37enne, amico del fratello di Chiara, è indagato di nuovo dopo che i pm hanno ottenuto il via libera dalla gip Daniela Garlaschelli il 23 gennaio 2025. Sempio ha sempre negato ogni responsabilità per il delitto, così come Alberto Stasi, l’ex fidanzato della 26enne che sta scontando sedici anni di carcere per l’omicidio e che da sempre si proclama innocente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Sempio verso il processo a un anno dalla riapertura delle indagini

Leggi anche: Garlasco, i veri nuovi elementi dalla riapertura delle indagini su Sempio (e quelli che non lo sono)

Garlasco, un anno fa la riapertura dell'inchiesta | Verso la richiesta di processo per Andrea SempioA un anno dalla riapertura dell'inchiesta a Garlasco, si avvicina la possibile richiesta di processo per Andrea Sempio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Garlasco, Sempio e i soldi agli avvocati: i risvolti delle indagini - Ore 14 del 10/11/2025

Argomenti discussi: Garlasco, un anno fa la riapertura dell'inchiesta | Verso la richiesta di processo per Andrea Sempio; Caso Garlasco, consulenti Stasi: Cercano prove contro Alberto, lo scontro tra i legali; Caso Garlasco: verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, a un anno dalla riapertura; Garlasco in Tv, 16 minuti possono riscrivere il movente. La mossa a sorpresa dei legali di Sempio.

Un anno fa la riapertura del caso Garlasco, verso la richiesta del processo per SempioA un anno dalla riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nella quale è indagato di nuovo Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza, assai più giovane di lei, la Procura di Pavia ... ansa.it

Garlasco, la Procura pronta a chiudere il cerchio. Sempio verso il rinvio a giudizio? Spunta un dossier segreto sulle chat tra Alberto e ChiaraA diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi , la Procura di Pavia si avvicina a un passaggio cruciale. A un anno dalla riapertura dell’indagine ... notizie.tiscali.it

Garlasco, Rinaldi all'avvocato Cataliotti: "Stanno ascoltando gli amici di Sempio, lo sapeva". #ignotox x.com

Bugalalla Crime. . Nelle Garlasco news di oggi si parte da Andrea Sempio a Verissimo, dove si racconta come vittima e come perseguitato. Poi si torna alla cronaca: il servizio di Alessandro De Giuseppe a Le Iene va finalmente in onda e porta due nuovi testi - facebook.com facebook