Il mio impegno per i più fragili Lauro presenta la Fondazione Madre

Achille Lauro ha annunciato la nascita della Fondazione Madre, un progetto nato dalla sua volontà di aiutare i giovani in difficoltà. La decisione deriva da anni di esperienze sul campo, durante le quali ha visto molte persone soffrire senza supporto adeguato. La fondazione offrirà servizi concreti, come corsi di formazione e assistenza psicologica, per sostenere chi si trova in situazioni di maggiore vulnerabilità.

“Dopo anni di lavoro, presentare finalmente Fondazione Madre è per me motivo di grande orgoglio: è un impegno reale, nato dal cuore e dalla volontà di esserci davvero per i giovani più fragili – ha spiegato Achille Lauro”. Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Lauro De Marinis e Andrea Marchiori, con l'obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto. “Personalmente – continua Lauro - sono anche felice perché oggi sono qui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

