Contributo per chi si occupa dei fragili

È disponibile un contributo dedicato a chi si prende cura di persone fragili e non autosufficienti. La domanda può essere presentata fino al 13 marzo 2026, offrendo sostegno al ruolo di caregiver familiare. Questa misura mira a riconoscere e supportare il lavoro di assistenza svolto da chi si dedica quotidianamente alle persone in condizioni di vulnerabilità.

"C'è tempo fino al 13 marzo 2026 per presentare la domanda di contributo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza prestato dal caregiver familiare a persone fragili e non autonome". A ricordarlo è l'assessore e presidente dell'AMbito territoriale sociale 1, Luca Pandolfi (foto). L'opportunità di fare richiesta appartiene ai cittadini dei Comuni dell'ambito cioé Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia". "E' un intervento – continua Pandolfi – pensato per sostenere i familiari che, senza alcun rapporto professionale, dedicano tempo, energie e competenze alla cura quotidiana di persone con disabilità o non autosufficienti.

