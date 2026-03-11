Umbria | 70mila euro per i giovani agricoltori fine stallo

In Umbria, sono stati stanziati 70mila euro destinati ai giovani agricoltori. La presidente della Regione e l’assessora hanno partecipato a un evento a Perugia, in piazza Italia, dove erano presenti rappresentanti di Coldiretti. Durante l’incontro, sono state discusse le questioni legate al settore agricolo e alle opportunità per i giovani imprenditori.

La presidente della Regione Stefania Proietti e l'assessora Simona Meloni hanno presenziato a Perugia, in piazza Italia, all'incontro con gli agricoltori riuniti sotto il vessillo di Coldiretti. Il dialogo si è concentrato su temi tecnici e politici vitali per il settore agricolo umbro, dove il confronto diretto viene posto come priorità assoluta, anche in presenza di critiche costruttive. L'incontro non è stato un semplice scambio di saluti, ma una sessione operativa volta a risolvere nodi burocratici aperti da anni. L'obiettivo dichiarato è recuperare il tempo perso e fornire strumenti concreti alle imprese del territorio. La presenza delle massime cariche regionali in mezzo alla folla dei trattori segna un cambio di passo nella gestione delle politiche agricole locali.