L’amministrazione di Tolentino ha destinato 20mila euro per il bonus destinato agli studenti neo iscritti alle scuole superiori della città. Il finanziamento copre tutte le scuole di secondo grado presenti nel territorio, tra cui l’istituto Filelfo e l’Ipsia Frau. La somma viene assegnata per gli studenti che iniziano il primo anno di scuola superiore.

L’amministrazione di Tolentino ha stanziato 20mila euro per gli iscritti al primo anno in tutte le scuole superiori della città, sia l’istituto Filelfo che l’Ipsia Frau. "La situazione, protrattasi da quasi dieci anni – si legge nella delibera di giunta – ha determinato un contesto di particolare disagio per studenti, famiglie e personale scolastico, con conseguente progressivo calo delle iscrizioni. Visto il trend, per l’anno scolastico 202627 si ipotizza un ulteriore decremento delle iscrizioni alle prime, che rischia di compromettere la sostenibilità e la completezza dell’offerta degli istituti. L’intervento del Comune, pur volto a sostenere studenti e famiglie, ha l’obiettivo più ampio di contribuire al mantenimento della capacità attrattiva delle scuole e alla tenuta del tessuto formativo territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bonus neo iscritti alle superiori: ci sono 20mila euro

