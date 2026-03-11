Umbria la Regione sostiene i neo genitori con il bonus nuovi nati

La Regione Umbria ha annunciato un bonus di 500 euro destinato ai neo genitori. Il contributo viene erogato una sola volta e riguarda i bambini nati nel 2025 o tra il 21 settembre e il 31 dicembre 2024. Questa misura si rivolge a coloro che non avevano potuto partecipare ai bandi degli anni precedenti. Il bonus mira a sostenere le famiglie con nuovi figli.

La Regione sostiene i neo genitori con il bonus "nuovi nati". Si tratta di un contributo erogato una tantum, di 500 euro, per ogni bambino nato nel corso dell'anno 2025 e nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 31 dicembre 2024 che non avevano potuto accedere al bando degli anni precedenti.