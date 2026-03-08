Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic e Milik oggi in gruppo con chi non ha giocato ieri col Pisa

Oggi in allenamento alla Juventus, Vlahovic e Milik si sono uniti al gruppo dopo aver saltato la partita contro il Pisa. La squadra si prepara alle prossime sfide, con alcuni giocatori che hanno ripreso l’attività dopo aver riposato. La sessione di allenamento si è svolta nel centro sportivo, con i calciatori coinvolti in esercitazioni tattiche e fisiche.

Ultimissime Juve LIVE – 8 marzo 2026. Juventus, novità su Vlahovic e Milik dopo l'allenamento di oggi: cosa è accaduto alla Continassa dopo la vittoria col Pisa. Ore 15.45 – Juventus, i due centravanti scaldano i motori in allenamento: cosa è successo alla Continassa dopo la vittoria contro il Pisa di ieri sera Spalletti Juve, col rinnovo sempre più vicino l'allenatore sta già cercando casa a Torino: due le opzioni sul tavolo.