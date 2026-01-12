ULN Consalvo calcio De Santis e i Pulcini 2015 | Ci stiamo togliendo belle soddisfazioni

La Scuola calcio dell’ULN Consalvo prosegue nel suo percorso di crescita, coinvolgendo tutte le categorie. Recentemente, particolare attenzione è rivolta ai Pulcini 2015 guidati da mister Sante De Santis, coadiuvato da Andrea Tumminello. Questa squadra sta ottenendo risultati importanti, confermando l’impegno e la qualità del settore giovanile dell’ultrà club romano.

Roma – La Scuola calcio dell’ULN Consalvo continua a crescere con tutti i suoi gruppi. Negli ultimi giorni ce n’è uno che si è messo particolarmente in luce ed è quello dei Pulcini 2015 di mister Sante De Santis che è coadiuvato da tempo da Andrea Tumminello e che da poco conta anche sul supporto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: ULN Consalvo calcio, Volieri: “Inizio negativo, sono certo che ci rialzeremo”

Leggi anche: ULN Consalvo calcio, Belfiore: “Ottimo inizio di campionato, continuiamo così”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Consalvo: gli Esordienti 2013 vincono il torneo “di casa”. Primo successo per l’Under 16.

ULN Consalvo (calcio), De Santis e i Pulcini 2015: “Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – La Scuola calcio dell’ULN Consalvo continua a crescere con tutti i suoi gruppi. osservatoreitalia.eu

ULN Consalvo (Under 15), Giaquinto: “Il primo gol stagionale Dedicato a mio nonno” - https://www.zonacalciofaidate.it/p=605057 - facebook.com facebook