ULN Consalvo calcio Mastrangeli | Nel girone di ritorno faremo molto meglio

L'ULN Consalvo Under 17 provinciale ha ottenuto una vittoria importante contro l’Atletico San Lorenzo, con il risultato di 4-2. La squadra si prepara ora al girone di ritorno, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni e ottenere risultati più consolidati. Mastrangeli, allenatore del team, ha commentato che nel secondo semestre della stagione il gruppo potrà fare molto meglio.

Roma – Un poker che dà fiducia. L'Under 17 provinciale dell'ULN Consalvo ha ottenuto uno squillante successo interno per 4-2 sull'Atletico San Lorenzo, scavalcato in classifica grazie a questi tre punti. A parlare della sfida è Francesco Mastrangeli difensore centrale classe 2009: "Abbiamo

