Sanità Consulcesi | Burnout sicurezza e digital health i corsi Ecm più scelti nel 2025

Nel 2025, i professionisti sanitari hanno scelto principalmente corsi ECM focalizzati su benessere psicologico, sicurezza e competenze salvavita. La formazione si orienta verso tematiche fondamentali per garantire assistenza di qualità e sicurezza, rispondendo alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Questi percorsi rappresentano strumenti essenziali per migliorare le competenze e supportare la tutela della salute pubblica.

(Adnkronos) – Benessere psicologico, sicurezza e competenze salvavita sono al centro delle scelte formative dei professionisti sanitari nel 2025. E' quanto emerge dalla classifica dei corsi Ecm più seguiti dagli oltre 340mila iscritti al Club Professioni sanitarie di Consulcesi, nell'anno di chiusura del triennio formativo 2023-2025. La formazione continua – sottolinea Consulcesi – si conferma . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Sanità, nasce Health+, progetto per un sistema più equo, efficace e sostenibile Leggi anche: I nomi più scelti dai genitori nel 2025 e il loro significato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sanità, Consulcesi: "Burnout, sicurezza e digital health i corsi Ecm più scelti nel 2025" - Dalla salute mentale alla radioprotezione, fino a Blsd, telemedicina e vaccini, la formazione continua riflette le nuove priorità del lavoro sanitario ... adnkronos.com

Manovra 2026: l’art. 67 stanzia 1 mld nel 2026 e 1,35 mld dal 2027 per aggiornare tariffe DRG, post-acuzie, specialistica e protesica. Risorse vincolate dentro il FSN per adeguare le remunerazioni ai costi reali. consulcesi.it/club/news-appr… #Sanità #Leg x.com

Privatizzazione della sanità in Italia: il report Gimbe Nel 2024 la spesa sanitaria a carico dei cittadini ammonta a € 41,3 miliardi, pari al 22,3% della spesa sanitaria totale: percentuale che da 12 anni supera in maniera costante il limite del 15% raccomandato - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.