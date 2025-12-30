Sanità Consulcesi | Burnout sicurezza e digital health i corsi Ecm più scelti nel 2025

Nel 2025, i professionisti sanitari hanno scelto principalmente corsi ECM focalizzati su benessere psicologico, sicurezza e competenze salvavita. La formazione si orienta verso tematiche fondamentali per garantire assistenza di qualità e sicurezza, rispondendo alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Questi percorsi rappresentano strumenti essenziali per migliorare le competenze e supportare la tutela della salute pubblica.

(Adnkronos) – Benessere psicologico, sicurezza e competenze salvavita sono al centro delle scelte formative dei professionisti sanitari nel 2025. E' quanto emerge dalla classifica dei corsi Ecm più seguiti dagli oltre 340mila iscritti al Club Professioni sanitarie di Consulcesi, nell'anno di chiusura del triennio formativo 2023-2025. La formazione continua – sottolinea Consulcesi – si conferma . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

