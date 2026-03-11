UE in mora all’Italia | 2 mesi per evitare sanzioni EPBD

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia e altri 18 Stati membri per non aver presentato le bozze dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia entro il 31 dicembre 2025. L’UE ha dato due mesi di tempo ai paesi coinvolti per rispettare gli obblighi, altrimenti rischiano sanzioni. La procedura riguarda la mancata conformità alle disposizioni della Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici.

La Commissione Europea ha avviato una massiccia procedura di infrazione contro l’Italia e altri 18 Stati membri per la mancata presentazione delle bozze dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia entro il 31 dicembre 2025. Questa sanzione, identificata dal codice INFR(2026)2024, segna un punto critico nell’applicazione della Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) 2024127, nota come Case Green. Il governo italiano dispone ora di due mesi per inviare i documenti richiesti ed evitare l’emissione di un parere motivato che potrebbe portare a sanzioni economiche severe. Il peso della scadenza mancata. L’obbligo di presentare il Piano nazionale di ristrutturazione edilizia (NBRP) era fissato per il termine del 31 dicembre 2025, una data che è stata superata senza che Roma avesse inviato la documentazione necessaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

