Scudo fiscale per condomini | come evitare sanzioni al superbonus

Un nuovo decreto fiscale mira a proteggere i condomini da sanzioni legate a irregolarità nel superbonus. La norma, chiamata scudo fiscale per condomini, è stata ideata per evitare che i proprietari siano coinvolti in responsabilità non loro. La misura si concentra su casi in cui le irregolarità derivano da errori o omissioni di terzi. La proposta nasce dall’esigenza di tutelare i proprietari e garantire la continuità dei lavori di ristrutturazione edilizia.

La misura prevede un'imposta sostitutiva per chiudere le pendenze con il Fisco, evitando contestazioni e contenziosi. La norma potrebbe estendersi anche ai general contractor, con un meccanismo di riversamento delle agevolazioni indebitamente percepite.

