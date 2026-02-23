Scudo fiscale per condomini | come evitare sanzioni al superbonus

Un nuovo decreto fiscale mira a proteggere i condomini da sanzioni legate a irregolarità nel superbonus. La norma, chiamata scudo fiscale per condomini, è stata ideata per evitare che i proprietari siano coinvolti in responsabilità non loro. La misura si concentra su casi in cui le irregolarità derivano da errori o omissioni di terzi. La proposta nasce dall’esigenza di tutelare i proprietari e garantire la continuità dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Sommario. Il governo sta per introdurre una norma salva-condomini nel prossimo decreto fiscale, che mira a proteggere i proprietari da responsabilità incolpevoli legate a irregolarità nel superbonus. La misura prevede un’imposta sostitutiva per chiudere le pendenze con il Fisco, evitando contestazioni e contenziosi. La norma potrebbe estendersi anche ai general contractor, con un meccanismo di riversamento delle agevolazioni indebitamente percepite. — La svolta per i condomini: arriva lo scudo fiscale sul superbonus. Immagina la scena: un condominio romano, con i lavori in corso bloccati a metà, e i proprietari che si trovano improvvisamente sotto tiro del Fisco per irregolarità che non hanno commesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Casa, sul superbonus scudo ai condomini per i controlli del FiscoIl governo ha introdotto una misura per proteggere i condomini dai controlli fiscali sul superbonus, dopo che molte abitazioni hanno riscontrato irregolarità.

Superbonus: a chi è rivolto lo scudo Salva Condomini per regolarizzare cantieri e detrazioniIl governo introduce lo scudo Salva Condomini per proteggere i proprietari da responsabilità inattese legate al Superbonus, causate da irregolarità nei cantieri.

