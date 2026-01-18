Lievitano ancora i costi per la palestra di roccia all' ex caserma Osoppo
I costi per la realizzazione della palestra di roccia nella ex caserma Osoppo sono aumentati, superando i 7 milioni di euro. La crescita delle spese evidenzia gli investimenti necessari per riqualificare l’area e offrire nuove opportunità sportive alla comunità. L’opera rappresenta un intervento importante nel processo di recupero e valorizzazione del sito, con attenzione a garantire qualità e sostenibilità.
I costi per la realizzazione dell'attesissima palestra di roccia nell’area dell’ex caserma Osoppo sono saliti oltre i 7 milioni di euro. A incidere - nel corso del tempo - non è stato solo l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma anche una valutazione iniziale rivelatasi troppo ottimistica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
