Lievitano ancora i costi per la palestra di roccia all' ex caserma Osoppo

I costi per la realizzazione della palestra di roccia nella ex caserma Osoppo sono aumentati, superando i 7 milioni di euro. La crescita delle spese evidenzia gli investimenti necessari per riqualificare l’area e offrire nuove opportunità sportive alla comunità. L’opera rappresenta un intervento importante nel processo di recupero e valorizzazione del sito, con attenzione a garantire qualità e sostenibilità.

