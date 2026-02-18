Roma al Municipio I eletto nuovo Coordinatore municipale Coordinamento e Collegio case sociali

A Roma, il Municipio I ha scelto un nuovo Coordinatore municipale dopo l’assemblea elettiva di oggi, 18 febbraio. La votazione ha coinvolto rappresentanti di vari quartieri, che hanno deciso di affidare il ruolo a una figura di esperienza nel settore sociale. Durante l’incontro, sono stati anche rinnovati i membri del Collegio case sociali, con l’obiettivo di migliorare i servizi abitativi. La nomina mira a rafforzare l’impegno a favore delle famiglie in difficoltà e delle iniziative di supporto locale.

Roma, 18 feb. - (Adnkronos) - Si è svolta oggi, presso il Municipio I Roma Centro, l'assemblea elettiva del Coordinamento e del Consiglio di Garanzia Municipale, un appuntamento importante per il rinnovo delle cariche e per la programmazione delle attività future a sostegno della comunità. L'assemblea, si legge in una nota, ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di rinnovato impegno verso il rafforzamento dei servizi e delle attività dedicate ai cittadini anziani del Nostro Territorio. "Desidero ringraziare sentitamente Vittorio Smiroldo, coordinatore uscente per il lavoro svolto con impegno e senso di responsabilità.