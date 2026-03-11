Udine | 14 marzo si ferma il decreto sicurezza

A Udine, sabato 14 marzo alle 16.00, è previsto un presidio nella piazza della Libertà all’angolo con via Cavour. L’evento si svolgerà in risposta alla sospensione del decreto sicurezza. L'iniziativa coinvolgerà cittadini e organizzazioni che si riuniranno nella stessa location per manifestare il loro dissenso. La piazza si riempirà di persone che intendono esprimere il proprio punto di vista sulla questione.

Un presidio si preparerà sabato 14 marzo alle ore 16.00 nella piazza della Libertà di Udine, all’angolo con via Cavour. L’iniziativa è promossa dall’assemblea No dl sicurezza no zone rosse per contestare il nuovo decreto sulla sicurezza e la criminalizzazione della solidarietà alla Palestina. L’evento gratuito mira a fermare quella che viene definita una deriva repressiva del governo Meloni, accusato di usare la questione della sicurezza come pretesto per bloccare ogni forma di protesta sociale. Mentre il clima a Udine sarà nuvoloso con temperature intorno ai 10 gradi, i partecipanti intendono denunciare come lo Stato stia strumentalizzando temi come la violenza sulle donne o l’ordine pubblico per nascondere problemi strutturali reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

